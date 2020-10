“Udinese senza rabbia. La Fiorentina era alla nostra portata, mi ha deluso”

Ospite della trasmissione “Bianconero XXL” su Telefriuli, l’ex giocatore e allenatore dell’Udinese, Massimo Giacomini, ha commentato così la sconfitta della squadra di Luca Gotti contro la Fiorentina per 3-2 (parole riportate da udineseblog.it):

Non era una partita difficile, l’avversario era alla nostra portata. I viola mi hanno deluso, Vlahovic non l’ha mai presa, Callejon non può fare la seconda punta. Non avevamo un avversario pungente, ma abbiamo giocato senza grande rabbia. Ci siamo risvegliati solo sul 3-1. Anche se c’è da dire che Dragowski con tre parate fuori dalla norma ha salvato il risultato. Abbiamo questo portiere che è come un’ombra, ha preso 5 gol in due partite e non gli hanno mai tirato in porta.