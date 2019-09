Udinese, Samir: “Felice che De Paul sia rimasto”

Intervistato da Sky Sport, il difensore dell’Udinese, Samir, ha parlato anche della permanenza di Rodrigo De Paul, ex obiettivo di mercato della Fiorentina:

Sono felice che sia rimasto perchè un grande giocatore, fa la differenza, tutti lo rispettano e tutti hanno visto la scorsa stagione. Quest’anno ha iniziato bene, è entrato e ha messo in mezzo quel pallone perfetto per Becao. Quando lui bacia il pallone, arrivano i gol. Sono sicuro che anche in questa stagione ci aiuterà tantissimo.