Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, perde due giocatori per la partita di domenica prossima contro la Fiorentina, in programma alle 15 alla Dacia Arena. Marvin Zeegelar e Roberto Pereyra, diffidati, sono stati ammoniti nel lunch match contro il Parma (2-2). Per questo motivo saranno appiedato dal Giudice Sportivo.