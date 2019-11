Udinese, Marino: “De Paul? Al momento non c’è nulla su di lui”

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare anche dell’obiettivo viola Rodrigo de Paul: “Al momento non c’è nulla su di lui, sia noi che lui siamo concentrati sui risultati per la nostra classifica. In generale non si sta muovendo niente in Italia in vista di gennaio, non prevedo un mercato molto movimentato”.