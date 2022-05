Udinese, Marino commenta l’addio di Cioffi: “Mi sono fidato di lui, ma…”

L'allenatore fiorentino andrà al Verona

"La disponibilità asserita da Cioffi non corrispondeva all’esposizione di un piano per cui la riconferma fosse possibile e ci siamo resi conto che c’era qualcosa altro. A quel punto era impossibile far partire una trattativa quando c’erano altri competitor soprattutto perché con Cioffi abbiamo rischiato visto che a livello di Serie A era alla prima esperienza. Dispiace perché pensavamo di allevare una creatura che poi ci ha lasciato ma abbiamo un patrimonio tecnico e dei giovani che ci fanno molto ben sperare per il futuro. Di Cioffi mi sono fidato, dal punto di visto umano ha mostrato delle doti importanti ma non è la prima volta che mi capita nel calcio una situazione del genere".