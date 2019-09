Udinese, Larsen: “Speriamo di fare un buon risultato contro la Fiorentina”

Intervenuto al canale ufficiale bianconero dopo la vittoria contro il Bologna, il difensore dell’Udinese, Jens Stryger Larsen, ha parlato brevemente anche della partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12.30 al Franchi:

Sono contento per il gol di Okaka. Oggi era una gara difficile contro una squadra molto forte. E’ importante non prendere gol in casa. Oggi abbiamo conquistato tre punti molto importanti”.

Sei uscito stremato: “Oggi negli ultimi 15 minuti non ce la facevo più, ma potrò recuperare per la gara contro la Fiorentina, fuori casa. I viola sono un’ottima squadra, speriamo di fare un buon risultato là.