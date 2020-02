Udinese, i tifosi: “Chiediamo il rinvio della partita”

E’ ufficiale: Udinese-Fiorentina sarà disputata domani alle 18 a porte chiuse. Il club, la Regione Friuli e gli ultras bianconeri, però, si oppongono alla decisione presa dalla Lega Serie A. L’Associazione Udinese Club (AUC) ha pubblicato il seguente comunicato:

In seguito all’ordinanza regionale per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, appresa la decisione della Lega Calcio Serie A di far giocare la partita Udinese-Fiorentina sabato alle ore 18 allo Stadio Friuli a porte chiuse, l’Associazione Udinese Club esprime la sua estrema vicinanza alla squadra, che dovrà disputare una partita delicata senza il fondamentale supporto dei tifosi. L’associazione degli udinese club chiede ancora con forza il rinvio della partita anche in considerazione del fatto che entrambe le squadre non sono coinvolte in alcuna altra competizione. Se nessuno di noi potrà essere presente alla partita con la voce, lo sarà con tutto il cuore, rigorosamente ed orgogliosamente bianconero.