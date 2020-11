Udinese, Forestieri: “Contro la Fiorentina potevamo finire ai rigori”

Intervistato da Il Gazzettino, il giocatore dell’Udinese, Fernando Forestieri, ha parlato anche della sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia:

Abbiamo difeso con cattiveria ma siamo stati puniti nel finale. Meglio che sia successo in Coppa e non in campionato. Resta il rammarico perché potevamo andare almeno ai rigori; dobbiamo imparare la lezione. Dobbiamo migliorare, creando più occasioni da gol ed essendo più cattivi sotto porta. La cosa che mi piace di questo gruppo è però lo spirito di sacrificio per il compagno, e con questo andremo lontano, facendo bene, a cominciare da domenica.