Ilicic: “Non ci sono favorite, ma giochiamo in casa e vogliamo un risultato positivo”

In casa Atalanta Josip Ilicic presenta a Sky Sport l’andata degli ottavi di finale di Champions in programma domani a San Siro contro il Valencia: “Non ci sono favorite, è una sfida molto difficile, una partita da 180 minuti e dobbiamo pensare a questo, e’ chiaro che in casa dobbiamo fare un risultato positivo, ma sappiamo bene che sarà importante non prendere gol. È una squadra forte, che gioca a viso aperto, sono bravi tecnicamente e noi dobbiamo mettere in campo tutto quello che sappiamo fare”.