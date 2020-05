Turchia in controtendenza: “Da Luglio tifosi negli stadi, c’è chi sta peggio di noi”

Come riportato da Sky Sport, il presidente della Federcalcio turca Nihat Ozdemir ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alle disposizioni di sicurezza nel calcio:

Il nostro obiettivo è completare il campionato per evitare discussioni. Ci sono paesi in cui la situazione è peggiore rispetto alla nostra ed i campionati sono già iniziati. Anche se per adesso rimane la decisione di giocare senza spettatori, forse da Luglio potremmo rivedere i tifosi negli stadi.