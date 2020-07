Trofeo di Rio, il Fluminense di Gilberto batte il Flamengo di Pedro (e segnano entrambi)

Nella notte tra giovedì e venerdì è andata in scena la finale del Trofeo di Rio tra il Fluminense e il Flamengo, con un ex viola schierato dal primo minuto per parte: da un lato Gilberto e dall’altro Pedro. E proprio dai loro piedi sono scaturiti i gol che hanno determinato l’1-1 con cui si sono chiusi i tempi regolamentari, prima che la lotteria dei rigori sancisse la vittoria del Fluminense per 3-2.