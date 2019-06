Trionfo a Stoccarda per il tennista e tifoso viola Matteo Berrettini

Romano, ottimo tennista e soprattutto tifoso viola. Matteo Berrettini ha conquistato oggi il suo secondo torneo stagionale, battendo in finale sull’erba di Stoccarda in due set il giovane canadese Auger-Aliassime 6-4 7-6. Un match praticamente perfetto per il ventitreenne italiano, al terzo titolo Atp in carriera, che da domani sarà il numero 22 del mondo (best ranking) e ha staccato un assegno da oltre 117.000 euro. Un grande in bocca al lupo a Matteo che ha iniziato al meglio la stagione sull’erba in attesa dell’appuntamento clou di Wimbledon!