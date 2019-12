Trevisani: “Montella sa riconoscere il talento, spero non lo mandino via”

Riccardo Trevisani ha parlato così al Pentasport della sfida in programma domani sera al Franchi:

Sfida da dentro o fuori per Montella?

Situazione molto complessa, le problematiche dell’anno scorso le capivo. Quest’anno la Fiorentina è stata davvero ondivaga nel suo andamento: è partita giocando bene, ma non ottenendo punti. Poi si è come inceppata tra vicenda Chiesa e la squalifica di Ribery ed, in seguito, l’infortunio. Non sono tante le squadre che a fine girone d’andata possono dirsi imbattute con Napoli, Inter e Juve.