Tragedia per Luis Enrique: muore la figlia di nove anni

Sono momenti davvero difficili per l’ex tecnico di Roma e Barcellona, Luis Enrique. E’ scomparsa, infatti, sua figlia, Xana, di nove anni. La piccola lottava da cinque mesi contro un tumore osseo. A dare la triste notizia è stato lo stesso allenatore spagnolo, con una nota. Luis Enrique si era dimesso lo scorso giugno dall’incarico di c.t. della Nazionale spagnola, proprio per stare vicino alla figlia. Che, purtroppo, non ce l’ha fatta.