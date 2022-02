Tra closing (imminente) ed infortuni: Atalanta, che vigilia verso Firenze

Domani la partita contro la Fiorentina, oggi Gasperini farà la conta dei giocatori a sua disposizione, con un orecchio rivolto alle vicende societarie

Quella odierna non sarà una giornata prepartita ordinaria per l'Atalanta. Partiamo innanzitutto dalla squadra: a Gian Piero Gasperini al Franchi mancheranno in difesa Palomino, in attacco Muriel e Zapata. Se a questi aggiungiamo il lungodegente Ilicic e Gosens, ceduto a gennaio all'Inter, ecco che la Dea ha perso alcuni elementi cardine dei successi ottenuti negli ultimi anni. Dunque oggi il tecnico nerazzurro farà la conta per formare il gruppo che dovrà affrontare la squadra di Vincenzo Italiano. Poi c'è il futuro del club orobico. Secondo la Gazzetta dello Sport, a breve ci sarà un nuovo ingresso in società, con "la cessione di un pacchetto di quote, che sarebbe del 55%, ad un nucleo di imprenditori statunitensi, con una importante componente italo-americana. Closing previsto entro la prossima settimana, non si può escludere che avvenga già lunedì. Ma la gestione della società sarà ancora saldamente nelle mani della famiglia Percassi. Agli attuali azionisti di maggioranza, tornati a capo della società quasi 12 anni fa, resterà il 45% del pacchetto".