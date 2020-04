Avrà anche il dente avvelenato contro Pallotta e l’attuale dirigenza giallorossa, ma Francesco Totti, durante una diretta Instagram col noto presentatore tv Paolo Bonolis, ha voluto chiarire l’addio dell’ex viola Mohamed Salah alla Roma: “Ma quale fuga… Salah non è mica scappato da Roma e dalla Roma. Le cose vanno dette in modo preciso. L’attaccante egiziano è stato mandato via dal club perché la società doveva fare cassa in fretta e furia“.