Totti rincara la dose: “Ennesimo episodio. Se non vedi neanche al Var…”

Secondo l'ex capitano giallorosso, la Roma ha subito molti torti in questa stagione

Dopo Mourinho e Tiago Pinto, arriva Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma, a margine della presentazione della Coppa Italia Frecciarossa, torna sul Var e sul rigore dato alla Fiorentina ieri sera: "È solo uno dei tanti episodi a sfavore della Roma quest'anno, non stiamo qui a recriminare ogni volta, ma se il Var non aiuta penso che sia più complicato. Se non riesci a vedere neanche dal Var quello che è successo ieri è difficile per tutti" le parole di Totti. Ma dalle moviole emerge un altro rigore (non dato) per la Fiorentina...