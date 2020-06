Tottenham, Son: “Servizio militare? Esperienza impegnativa, non posso raccontare tutto”

Il campione del Tottenham Heung-Min Son si è raccontato ai canali ufficiali del club londinese svelando alcuni retroscena sul tanto discusso servizio militare di cui è stato protagonista:

Sono stati mesi davvero impegnativi ma tutto sommato è stata una bella esperienza. Non posso svelare quello che abbiamo fatto, comunque mi è piaciuto molto. Ho provato a godermi ogni momento. Il primo giorno non conoscevo nessuno, è stato un po’ strano. Poi, trascorrendo tutti i giorni insieme, ci siamo conosciuti meglio. Nella mia stanza eravamo in 10, abbiamo lavorato e ci siamo aiutati a vicenda.