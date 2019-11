Tottenham, esonerato Pochettino: la prima Viola di Montella lo sconfisse in Europa League

I primi tre mesi di campionato piuttosto deludenti sono costati caro a Mauricio Pochettino. Soltanto nel maggio scorso il tecnico argentino si giocava col suo Tottenham la possibilità di alzare al cielo la Champions League, poi però un mercato al di sotto delle aspettative ed i risultati deludenti in Premier League delle prime giornate (attualmente gli Spurs occupano il quattordicesimo posto) hanno incrinato il rapporto tra l’allenatore ex Espanyol ed il club londinese, che proprio poche ore fa ne ha deciso l’esonero. La Fiorentina durante la gestione-Pochettino ha incontrato il Tottenham per due stagioni consecutive, sempre in occasione dei sedicesimi di Europa League: nell’annata 2014/2015, l’ultima della prima gestione di Vincenzo Montella, sono stati i viola a sorridere (1-1 a Londra, 2-0 a Firenze con gol di Gomez e Salah), mentre dodici mesi più tardi con Paulo Sousa in panchina i gigliati vennero eliminati dopo la pesante sconfitta di Londra (3-0, l’andata al Franchi era terminata 1-1). Per la sostituzione di Pochettino, i media inglesi fanno un nome clamoroso: José Mourinho.