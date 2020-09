Il Senatore fiorentino Achille Totaro, di Fratelli d’Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di oggi per commentare il successo dell’emendamento “sbloccastadi”, a cui il suo partito ha contribuito a fianco della maggioranza. “Siamo riusciti a far passare questo emendamento al Decreto Semplificazioni che va incontro ad una esigenza importante non solo della Fiorentina ma della città di Firenze in generale“, ha esordito Totaro.

“Secondo noi era importante evitare che la zona di Campo di Marte, uno dei quartieri più belli di Firenze, venisse lasciata al degrado. Ma poi non c’è soltanto lo stadio di Firenze, noi abbiamo la fortuna che il Presidente della Fiorentina voglia investire, ma ci sono anche altri impianti in Italia che potranno giovarne. È normale che ci siano delle regole da seguire, ma la burocrazia non può bloccare un investimento di questo tipo. Per la prima volta siamo riusciti a fare un lavoro di squadra comune anche con altre forze politiche”.