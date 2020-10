Toscana, nuova ordinanza di Giani: “Stop allo sport dilettantistico”

Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, ha annunciato su Facebook la nuova ordinanza anti Covid per la regione. Oltre all’aumento del numero di posti in terapia intensiva e una mini rivoluzione del sistema di tracciamento sanitario, Giani ha annunciato lo stop per un mese di tutto lo sport dilettantistico, lasciando però liberi gli allenamenti.