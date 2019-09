Torricelli: “Sia Fiorentina che Juventus hanno cambiato tanto, è un derby. Chiesa…”

Moreno Torricelli ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera in vista del big match di sabato:

Sicuramente è una partita delicata per via della rivalità tra le due squadre, è quasi un derby. Arriva in un momento in cui entrambe le squadre hanno avuto cambiamenti importanti. La Fiorentina contro il Napoli è stata battuta per un errore dell’arbitro clamoroso, ma ha giocato molto bene. Ribery è un giocatore straordinario, sposta gli equilibri. È stato preso all’ultimo e magari non aveva i minuti nelle gambe, ma dopo la sosta penso possa giocare titolare. Chiesa è il giovane più interessante che abbiamo in Italia, Commisso non si poteva presentare lasciando andare il numero uno della Fiorentina.