Torricelli: “Ribery può esaltarsi contro la Juve. Lirola può essere la volta buona”

Così Moreno Torricelli a Radio Bruno Toscana: “Lirola? Spero che sia la volta buona per il ruolo di terzino destro. E’ un ragazzo che deve crescere, ma ha buonissime qualità di base e credo possa fare bene. Montella è bravo a far crescere i giovani inoltre sono arrivati giocatori esperti come Ribery e Boateng che può aiutare. Il francese titolare con la Juve? Non so come stia fisicamente, ma se è in buone condizioni me lo giocherei, con un guizzo può risolvere la partita e in una grande sfida può esaltarsi. La Juventus ha una rosa incredibile e in Italia è ancora di un altro livello, il pericolo può essere Sarri alle prese con una rosa fin troppo ampia. Per la Fiorentina è meglio affrontare la Juve ad inizio campionato perchè i bianconeri non saranno ancora al top e con tanti giocatori reduci dai viaggi in nazionale. Chiesa? Non so come siano andate le cose in estate, ma adesso che il mercato è chiuso deve mettersi tutto alle spalle e dare il 100% per la sua squadra. La presenza di Ribery gli farà capire ancora di più che per diventare il numero uno bisogna lavorare giorno dopo giorno”.