Torricelli: “Fiorentina, troppi cambiamenti. Stasera bivio della stagione”

Moreno Torricelli, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così della Fiorentina:

Negli ultimi due anni è la squadra che ha cambiato di più, tra dirigenza, allenatori e anche giocatori. Hanno tanti giovani interessanti, e qualità per stare in un’altra posizione di classifica. Senza i risultati diventa tutto più complicato, ma ora è tornato Prandelli e sono molto fiducioso: Cesare ha già dimostrato di essere all’altezza della situazione, soprattutto coi giovani. Deve conoscere un po’ meglio l’ambiente e i ragazzi che manda in campo, spero che la Fiorentina torni sui suoi livelli, che sicuramente non sono questi. I problemi ci sono e vanno affrontati, tramite le partite c’è la possibilità di accrescere l’autostima, e l’appuntamento di stasera non si può fallire perché può cambiare una stagione.