Toro furioso per un rigore negato, Vagnati: “E’ inaccettabile, avremmo vinto”

Proteste granata!

"Vorrei sottolineare il fatto che è la prima volta che dopo una gara ci presentiamo a parlare come società, perché abbiamo e avremo sempre rispetto per chi ha la responsabilità di prendere decisioni. Ma quello di stasera è un dato oggettivo. Ci sono due errori: il primo è non dare un rigore così in diretta, perché il VAR non deve essere una scusa per l’arbitro in campo. E poi ovviamente il secondo errore clamoroso è quello del VAR. Siamo alla 29esima giornata e non abbiamo avuto un rigore a favore. Non mi capacito di quello che è successo. Sono andato da Guida e mi ha detto che, se non lo richiama nemmeno il VAR, allora la decisione era giusta. Però il VAR non può essere una scusa. Per il resto, da Massa che è un arbitro importante, al VAR, non mi aspetto un errore del genere. Onestamente è inaccettabile, è una partita che avremmo vinto. C’è molto rammarico per questo". (Parole riportate da Toronews.com)