Torna la Babbo Running, passeggiata solidale fra le bellezze e gli addobbi natalizi di Firenze

Domenica 15 dicembre a Firenze si svolgerà la seconda edizione della Babbo Running, corsa di 5 km solidale che sostiene la fondazione Tommasino Bacciotti. “La preparazione dell’evento sta andando bene – dice Maurizio Chiessi, uno degli organizzatori – viviamo l’entusiasmo della città. La pioggia di novembre non ci ha aiutato a spingere le persone a partecipare ma siamo fiduciosi. Ringraziamo il Comune di Firenze che ci ha dato Piazza Santissima Annunziata come luogo di partenza. La corsa passerà per il centro città, attraverseremo le meravigliose decorazioni natalizie che ci sono per le strade”.

La corsa è un appuntamento giunto alla seconda edizione, dopo essersi radicato in altre città italiane sta diventando un riferimento anche a Firenze. “Partecipare ha un costo contenuto: donando 15€ si riceve un vestito da babbo natale e i bimbi sotto gli undici anni partecipano gratis e riceveranno un cappellino. Inoltre grazie ai nostri sponsor daremo un pacco gara e alla fine ci sarà un rinfresco con panettone e pandoro” ha aggiunto Chiessi.

Non solo l’aspetto solidale, ma anche l’ecologia è un fiore all’occhiello della Babbo Running. “La nostra corsa sarà plastic free – aggiunge orgoglioso Maurizio Chiessi -. Non sporcheremo la città, non accumuleremo plastico poiché daremo da bere acqua microfiltrata in bicchieri compostabili senza impatto ambientale. Ci aspettiamo una grande risposta di Firenze, saremo in piazza dalle 8.00 del mattino mentre la corsa comincerà alle 10.00. Sul palco Fernando Proce di Radio 101 animerà l’evento che permetterà a Firenze, ancora una volta, di mostrare il suo lato più umano e sensibile”.

Per iscriversi alla Babbo Running puoi farlo CLICCANDO QUI