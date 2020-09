La Fiorentina debutterà in campionato contro il Torino, sabato 19 settembre alle 18 al Franchi. Per la gara contro i viola, la squadra granata non avrà Ola Aina, vicino al Fulham. Come scrive Tuttosport, alla società di Urbano Cairo è stato offerto Guillermo Varela del Copenaghen, esterno classe 1993.