Torino, ok il debutto ai preliminari di Europa League

Un rigore trasformato dal Gallo Belotti, seguito dalle reti di Ansaldi prima del riposo e di Zaza allo scadere del match permettono al Torino di Walter Mazzarri di guardare con grande tranquillità al ritorno (programmato per il prossimo 1 agosto) in casa del Debrecen, in occasione dei preliminari di Europa League (qui tutti i risultati del turno). La gara, stasera, si è giocata al Moccagatta di Alessandria: l’Olimpico Grande Torino, infatti, è indisponibile a causa del rifacimento del manto erboso.