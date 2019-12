Torino, Mazzarri con gli uomini contati a centrocampo: si ferma Lukic

Non solo Belotti e Millico, in casa Torino c’è apprensione per le condizioni fisiche di Sasa Lukic in vista della gara contro la Fiorentina. Il centrocampista serbo ha terminato anzitempo l’allenamento per un trauma contusivo al ginocchio destro, ed è in dubbio per la sfida di domenica. Non una buona notizia per Walter Mazzarri, che ha a disposizione solo tre centrocampisti di ruolo. Uomini contati per il tecnico di San Vincenzo e poche alternative, un vantaggio in più per una Fiorentina in cerca di riscatto.