Torino-Inter, Belotti si fa male ed esce al 10′. In dubbio per la Fiorentina?

Torino-Inter è iniziata nel peggiore dei modi per i granata di Mazzarri. Andrea Belotti è stato infatti costretto a uscire dopo soli tredici minuti di gara: la causa, secondo quanto riportano i colleghi di Toro News, sarebbe un colpo alle costole subito poco prima. Peraltro, mentre il Torino era in dieci uomini con il Gallo a bordocampo, l’Inter è passata in vantaggio grazie a Lautaro Martinez. È naturalmente ancora da verificare l’entità dell’infortunio; Fiorentina e Torino si affronteranno il prossimo 8 dicembre.