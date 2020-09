Torino, ecco Murru: subito titolare contro la Fiorentina

La corsa di Nicola Murru verso il Toro è scattata domenica sera, quando la dirigenza granata ha avviato con la Sampdoria una trattativa-lampo. Murru – scrive La Gazzetta dello Sport – si è addormentato vestendo il blucerchiato, ieri si è risvegliato con una casacca del Toro pronta per lui al Filadelfia. Perché l’affare è stato chiuso in meno di 24 ore, in un’operazione che ha bruciato rapidamente tutte le tappe: già ieri mattina era cominciato a circolare un cauto ottimismo, rafforzato subito dopo l’ora di pranzo e mutato in serata nella consapevolezza che – in giornata – Marco Giampaolo riabbraccerà un altro dei giocatori che ha già allenato proprio negli anni alla Sampdoria. Pronto anche a lanciarlo subito nella mischia al debutto in campionato, in programma tra quattro giorni al Franchi (alle ore 18) contro la Fiorentina.

