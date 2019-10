Toni Kroos fa cifra tonda in Champions League: tutto iniziò al Franchi…

Serata di Champions League con in programma anche Galatasaray-Real Madrid, gara che segnerà la presenza numero 100 per Toni Kroos nella massima competizione europea. I quotidiani spagnoli enfatizzano questo importante traguardo del centrocampista tedesco che magari ripenserà a quel Fiorentina-Bayern Monaco del 5 novembre 2008 (l’anno prima del doppio confronto “macchiato” da Ovrebo). La partita finì 1-1 (gol di Mutu e Borowski) e Klinsmann nel secondo tempo fece esordire il giovane Kroos proprio al Franchi. Curiosità: in quella gara era in campo anche Franck Ribery.

