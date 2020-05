Tommasi: “Nuovi positivi? Erano da mettere in preventivo”

Intervistato da FanPage il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, è tornato a parlare della questione Coronavirus in rapporto alla ripartenza del campionato di calcio (parole riportate da calciomercato.com):.

Il protocollo? Sappiamo che il comitato tecnico-scientifico trasmetterà una nota al ministro della salute e al ministro dello sport. Ma non abbiamo ulteriori elementi. Isolare i positivi? È uno degli aspetti da chiarire, anche perché è l’uniformità dei comportamenti che garantisce la sicurezza. La gestione della positività di un calciatore non può essere diversa da quella che riguarda altri ambiti del Paese.

Nuovi positivi? È stato fatto uno screening pre-allenamento, come giusto che sia in questo momento, e i positivi verranno isolati. Sappiamo che non tutte le squadre hanno fatto già i test, per problemi logistici. Era da mettere in preventivo qualche caso di positività, vista la diffusione del virus soprattutto in alcune regioni d’Italia. Al di là dei nuovi casi positivi, è la prolungata positività di alcuni calciatori, andati oltre le tre settimane di positività, ad aumentare il livello di preoccupazione.