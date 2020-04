Tommasi: “La speranza è finire la stagione”

”La voglia e la speranza è di poter tornare e si stanno anche cercando le modifiche regolamentari per poter andare oltre il 30 giugno col campionato. Sappiamo almeno per la Serie A che serviranno più o meno 45 giorni e le settimane di preparazione per concludere tutto. Se c’è questa prospettiva siamo contenti di ripartire il prima possibile”. Sono le parole del presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, ospite ai microfoni di ‘Centocittà’ su Rai Radio1. Lo riporta l’agenzia di stampa Adnkronos.