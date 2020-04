Tommasi fissa i paletti: “Allenamenti riprenderanno solo a tre condizioni”

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, aggiorna la posizione dei calciatori dopo le ultime decisioni in merito agli allenamenti. “Non ha senso tornare in campo per “sperare”, senza una prospettiva certa” ha detto a Libero. Raccontando quali sono i paletti irrinunciabili: “Tre aspetti: 1) che l’emergenza sia finita, e ce lo auguriamo tutti. 2) Se si torna a giocare deve essere per portare a termine la stagione anche oltre il 30 giugno, perché mancano ancora tante partite. 3) Si deve poter viaggiare in sicurezza, perché non è solo questione di allenarsi ma di muovere 50 persone due volte a settimana in quella che oggi è zona rossa” spiega Tommasi.