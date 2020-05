Tommasi: “Concentrati su praticabilità delle misure. La responsabilità è fondamentale”

L’Assocalciatori, di cui Damiano Tommasi si fa portavoce a Sky, assicura di volersi concentrare sull’effettiva possibilità di riprendere gli allenamenti in sicurezza; allenamenti che sarebbero necessari e sacrosanti, per parità di trattamento degli atleti.

“Noi siamo concentrati a parte del protocollo per gli sport di squadra. Vediamo se si riuscirà a ripartire con un protocollo di ripartenza con allenamenti individuali per atleti di sport di squadra. Dobbiamo capire quanto questa ordinanza (quella di Emilia e Campania, LEGGI QUI) possa essere messa in pratica, visto che anche i comuni vorranno dire la loro.

Ci sono alcune società che apriranno il centro e lasceranno i campi col libero accesso. Il tema della responsabilità è focale, oggi siamo concentrati ad ottenere questo. Un contatto tra federazione e comitato scientifico non ci sarà fino a lunedì da quello che ho capito. I calciatori temono per l’incolumità del movimento e di se stessi”.