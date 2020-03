Tommasi: “Annullamento campionato ipotesi concreta. Presidenti come musicisti Titanic”

Damiano Tommasi, presidente Assocalciatori, ha parlato a Il Messaggero: “Se il campionato sforasse a luglio, sarebbe un bel casino. C’è un’infinità di calciatori che, rispettando le regole, si trovano ad aver firmato per altri club, con decorrenza il primo luglio; ci sono i prestiti, gli svincolati. Il 30 giugno ci sono i bilanci da presentare ed è un problema per i club. Dovrà essere studiato uno scivolo, verrà fatta una moratoria, allungando gli accordi. Ipotesi annullamento campionato? Certo. Ripeto: si chiudono le scuole, si può chiudere un campionato o più di uno. Presidenti di club? Molti sono come i musicisti del Titanic, che continuano a suonare mentre la nave affonda. e non si capisce che la situazione è seria…”.