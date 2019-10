Tifoso fiorentino rapinato e picchiato, Daspo di 5 anni per 4 ultra bresciani: la situazione

Cinque anni lontani dallo stadio e il foglio di via da Brescia. È il provvedimento preso per quattro tifosi bresciani, con età compresa tra i 17 e i 32 anni, responsabili, come appurato dalle indagini della Polizia di Stato di una rapina ai danni dei tifosi della Fiorentina, al termine dell’incontro disputato al Rigamonti il 21 ottobre . Al termine della partita gli aggressori, dopo aver notato quattro tifosi fiorentini che stavano raggiungendo la propria auto, si sono avvicinati minacciosamente con l’intento di farsi consegnare una sciarpa della «viola». Al rifiuto, il tifoso fiorentino, è stato colpito da un calcio e successivamente da un pugno al volto, che gli ha provocato la frattura del setto nasale. Le indagini hanno permesso di risalire ai quattro tifosi bresciani, uno è pure minorenne.. Per i responsabili dell’aggressione, incensurati, residenti in provincia, sono stati emessi i provvedimenti di Daspo per un periodo di 5 anni, vista la gravità del fatto e la futilità dei motivi che lo hanno provocato. Nei loro confronti verrà attivata la procedura amministrativa per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Brescia. Inoltre sono tutt’ora in corso le indagini per identificare i responsabili dell’agguato in Via Oberdan, dove nella fase antecedente alla partita Brescia-Fiorentina, alcuni ultra locali hanno lanciato degli oggetti contro i mezzi dei tifosi fiorentini., difatti il convoglio con a bordo i tifosi ospiti che era diretto allo stadio è stato raggiunto da diversi oggetti che hanno danneggiato i mezzi; in particolare è stato infranto un vetro di un pullman, danneggiato la carrozzeria di un altro e rotto il finestrino di un mini-van. Anche nei confronti degli autori di quest’ultimo episodio, una volta individuati, scatterà la denuncia e il provvedimento amministrativo del Daspo.

