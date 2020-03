Il Manchester United ha comunicato ufficialmente sul proprio sito la scelta di rimborsare i tifosi che avevano acquistato biglietti o abbonamenti stagionali per le gare all’Old Trafford. Questo, sia che la Premier League riprenda a porte chiuse o che per questa stagione non si torni a giocare. Una decisione giusta, che molto probabilmente verrà comunicata a breve anche da altri club.