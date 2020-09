Non il migliore degli inizi per Thiago Silva al Chelsea. Il difensore brasiliano ha commesso un erroraccio nel 3-3 di ieri al The Hawthorns contro il West Bromwich, attirando su di sé le critiche dei tifosi blues. Il brasiliano, che ha avuto timidi contatti anche con la Fiorentina in estate, è scivolato alla maniera di Steven Gerrard, perdendo palla in malo modo.

SEGUI LA PREMIER LEAGUE SU NUMERICALCIO