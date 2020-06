Thiago Silva prolunga con il PSG, ma solo per due mesi. Il triplice annuncio

Thiago Silva è in procinto di lasciare il Paris Saint-Germain, e allora sentir parlare di prolungamento può suonare strano. Ma lo stop forzato per via della pandemia ha costretto molti club a cercare un accordo per la permanenza dei giocatori in scadenza oltre il 30 giugno, domani. E così il PSG ha annunciato nelle ultime ore che Silva, Sergio Rico e Choupo-Moting rimarranno all’ombra della Tour Eiffel fino a fine agosto, in maniera tale da essere disponibili per la fase finale della Champions League.