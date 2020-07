Thereau: “Fiorentina che rammarico, i muscoli non hanno retto. La mia storia in viola”

L’ex viola Cyril Therau, svincolatosi da pochi giorni, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni più interessanti:

Adesso sono in vacanza in Francia, non sono più a Firenze da tre settimane. Ho chiesto alla società di lasciarmi libero anticipatamente per andare in vacanza. Dal mio inizio in maglia viola sono successe tante cose. All’Udinese avevo 3 proposte poi mi chiamò Pioli e scelsi Firenze con entusiasmo. Siamo partiti bene poi ho avuto una serie di problemi fisici infiniti, 6-7 problemi muscolari consecutivi che mi hanno tenuto fuori per quasi due anni. In questa stagione sono finito fuori rosa per motivi tecnici. Purtroppo l’età ed il mio fisico hanno inciso. Io sono contento della mia carriera, è chiaro che per Firenze ho rammarico. Il mio fisico non ha retto. In carriera ero sempre stato bene ma sfortunatamente mi è arrivato tutto nel periodo viola. In rosa ci sono giocatori di grande talento come Vlahovic, Castrovilli e Chiesa ma per l’Europa serve altro. In Italia sono numerose le squadre forti. Purtroppo il gioco della Fiorentina si è un pò perso nel corso degli anni, prima si giocava veloce e palla a terra, adesso invece meno.