Terza edizione del Memorial in ricordo della nostra Chiara Baglioni

Inizierà mercoledì 9 settembre la terza edizione del memoriale Chiara Baglioni, addetta stampa dell’ASD Valdarno Football Club nella stagione 2016-17, colonna di Violanews.com, che ci ha lasciati a soli 32 anni.

Scrive la società gialloblù in una nota stampa:

Siamo alla terza edizione del torneo che organizziamo in tua Memoria, un modo per ricordarti, semplice, come del resto lo eri tu… Purtroppo in questo torneo non avremo l’apporto di tuo Papà Giuliano, che è venuto a trovarti in cielo. Come un fulmine a ciel sereno, in pochissimo tempo non dandoci neanche l’occasione per salutarlo come si deve a causa delle restrizioni inerenti al Covid-19. Nonostante tutto la forza d’animo e la determinazione della nostra amica Paola hanno fatto sì che un importante appuntamento come questo non saltasse un’edizione.