Teotino: “Il campionato deve finire come era cominciato. Vanno tutelati gli abbonati”

Il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto a Radio Sportiva, parlando anche delle modalità di ripresa del campionato:

“Campionato? Giusto finirlo nel modo tradizionale. Non sono contrario per principio ai playoff e playout, ma non adesso. Adesso il campionato deve finire così come era cominciato. Gli abbonati agli stadi vanno tutelati, con un rimborso o vedendo le partite”.