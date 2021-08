Tensione al Torino: volano scintille tra Juric e Vagnati

Il tecnico del Torino aspetta rinforzi e chiede che siano mantenute le promesse

Su Tuttosport di oggi si parla del Torino e di un mercato che non decolla. E si raccontano alcuni retroscena su un rapporto diventato, a quanto pare, sempre più teso tra il tecnico Ivan Juric e la società. In particolare l'allenatore ex Verona avrebbe avuto alcune discussioni, anche vivaci, con il ds Vagnati chiedendo i 4-5 rinforzi che gli erano stati ventilati al momento del suo ingaggio. Promesse ad oggi non mantenute. "Sono preoccupato" ha detto lo stesso Juric davanti alle telecamere dopo la sofferta vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese.