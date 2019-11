Tennis, il tifoso viola Berrettini si qualifica per le ATP Finals

Matteo Berrettini, romano ma tifoso della Fiorentina, parteciperà alle Atp Finals in programma a Londra dal 10 novembre. È il terzo italiano della storia dopo Adriano Panatta (1975) e Corrado Barazzutti (1978). Il romano ha ottenuto l’ultimo posto nella Race to London ed è entrato tra i migliori otto giocatori dell’anno grazie alla sconfitta di Gael Monfils nei quarti di finale del torneo di Bercy. Il francese era rimasto l’unico a potergli strappare il pass, in caso di accesso alla semifinale, ma nella sfida con Denis Shapovalov è stato sconfitto per 6-2 / 6-2. (Ansa)