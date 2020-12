Tendi ricorda Rossi: “Disse ai giornali che ero un metalmeccanico, fu un orgoglio”

L’ex difensore della Fiorentina Alessio Tendi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per ricordare Paolo Rossi, scomparso oggi:

Sono commosso, Paolo era un amico, un ragazzo splendido. Era un campione sul campo e nella vita. Ricordo che una volta disse a tutti i giornali che ero un metalmeccanico, io ovviamente lo ringraziai dicendogli che per me era un complimento: i metalmeccanici a quel tempo erano la colonna portante dell’Italia. Io avevo una grande ammirazione per lui, era una persona squisita. In campo non si lamentava quasi mai, era una rarità.