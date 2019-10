Tema-stadio, Nardella: “Le Olimpiadi a Firenze? Devono lasciare qualcosa alla città”

Intervenuto a Radio Rai 1, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dichiarato:

Le Olimpiadi a Firenze e Bologna? Se ci riusciremo, non dovranno rappresentare un evento-passerella, ma un qualcosa capace di lasciare una crescita ed uno sviluppo alla nostra città, oltre che delle opere che possano restare a disposizione dei cittadini. Dobbiamo pensare anche ad una nuova pista per l’aeroporto fiorentino, così non va bene, specie quando ci sono problemi legati al maltempo.