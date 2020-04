Cristian Tello, attualmente tesserato al Betis Siviglia, ha parlato ai microfoni del noto quotidiano Marca. L’esterno spagnolo, ripercorrendo la sua carriera, ha citato i momenti più belli del suo percorso:

Sicuramente porto nel cuore il mio esordio in Primera Division ma anche la mia tripletta in Porto-Sporting Lisbona. Senza dimenticare la qualificazione in Europa League raggiunta con la Fiorentina.