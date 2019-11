Tegola Genoa, rottura del crociato per Kouamé

Le brutte sensazioni sono state confermate: come riporta Sky Sport Christian Kouamè ha riportato la rottura del legamento crociato. L’attaccante del Genoa era impegnato con la Costa d’Avorio Under 23 nella Coppa d’Africa di categoria quando è stato costretto al cambio al 72’ nella gara con il Sudafrica. ​​​​​​L’attaccante ivoriano verrà operato lunedì mattina a Roma, alla clinica Villa Stuart. Una brutta notizia per il Genoa che stava puntando tanto sul giovane attaccante per recuperare posizioni in classifica. Inutile dire come l’ivoriano, a segno contro i viola, a gennaio salterà Fiorentina-Genoa, seconda giornata del girone di ritorno.